Porto União recebe novos maquinários e equipamentos

Neste mês de março, Porto União tem muito que comemorar, afinal, os maquinários e equipamentos recebidos por meio do Senador, Paulo Bauer; Dep. Federal, Marco Tebaldi, e, Dep. Estadual, Moacir Sopelsa irão ajudar muito no desenvolvimento do município.

Os maquinários estão

sendo expostos na Praça Hercílio Luz, contendo ao todo duas vans, caminhão

frigorífico, um utilitário montana 2019, três carretas basculantes e um

pulverizador de 6000 litros.

A administração municipal agradece o trabalho e dedicação do Senador e Deputados que lutaram por esta causa e ajudaram no desenvolvimento da cidade amiga.