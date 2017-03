Porto União recebe primeira reunião de 2017 do Conselho de Desenvolvimento Regional

A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Canoinhas, realizou nesta sexta-feira, 24, a primeira reunião do CDR – Conselho de Desenvolvimento Regional. O encontro foi realizado na Associação Empresarial do município de Porto União, tendo como pauta principal assuntos de relevância regional, com destaques no desenvolvimento, melhoria na distribuição de energia elétrica da região, situação das rodovias estaduais e ações da saúde nos municípios atendidos pela ADR.

A reunião teve apresentação dos novos conselheiros, os natos, que são prefeitos e presidentes das câmaras de vereadores dos seis municípios que compõem a ADR Canoinhas, e os representantes da sociedade civil organizada. A apresentação da nova sistemática das reuniões do Conselho, com foco essencial no desenvolvimento regional, foi comandada pela gerente dePlanejamento Regional e Apoio a Políticas Públicas, Suelen AdurWogeinaki, que apresentou as principais mudanças nas reuniões, que a partir de agora serão consultivas, com apresentação de propostas para melhorias e desenvolvimento da região.

Para o secretário executivo Aloísio Salvatti, a primeira reunião foi muito produtiva. “As reuniões, que a partir de agora serão trimestrais tem um objetivo claro, que é de juntos os conselheiros trazerem propostas para ações regionais, focando no bem de todos. Os resultados com certeza serão muito positivos”, destacou.

Aguiar, que também participou da reunião, destacou que durante a semana esteve junto com o prefeito de Irineópolis, Juliano Pozzi Pereira, falando com o presidente da Celesc, Cleverton Siewert, sobre os problemas constantes de energia naquele município, bem como no Planalto Norte. “São ações como essas que devemos discutir nas reuniões, e achar soluções para o bem de toda região, pensando num todo a partir de agora”, destacou o deputado estadual.

A reunião presidida pelo secretário executivo regional da ADR, Aloísio Salvatti, contou com a presença dos prefeitos de Porto União, Eliseu Mibach e vice, Percy Storck; prefeito de Canoinhas, Beto Passos; de Irineópolis, Juliano Pozzi Pereira; e de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti. Também estiveram presentes os deputados estaduais Antônio Aguiar e Darci de Mattos, e o presidente da câmara de vereadores de Porto União, Luiz Alberto Pasqualin; além de representantes da sociedade civil organizada.

O encontro ainda contou com a presença de representantes da gerência de Saúde, que falaram sobre as atividades nos municípios e da parceria que todos tem que ter com o trabalho da gerência, para um trabalho eficaz na saúde da região.

Com a definição de reuniões trimestrais, o próximo encontro do CDR ficou agendado para o dia 26 de maio, no município de Irineópolis. Em 2017 acontecerão ainda outras duas reuniões em outros municípios da Regional. As atas de todas as reuniões do conselho estarão a disposição de todos no site da ADR Canoinhas, no endereço: www.adrs.sc.gov.br/adrcanoinhas