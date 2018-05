Porto UniÃ£o segue cultivando seu canteiro de obras

Na manhã do dia 15, terça-feira, foi autorizada pelo prefeito, Eliseu Mibach, a abertura do processo licitatório para a conclusão das obras no bairro São Bernardo do Campo. A reurbanização do bairro que teve suas casas populares iniciadas, porém não concluídas, deixou um legado de tristeza e decepção a várias famílias em 2012.

Os moradores que seriam beneficiados com as novas casas foram informados de que ficariam sem seu lar por poucos meses, entretanto, as obras foram paralisadas e o dinheiro devolvido ao governo federal. Agora essas famílias podem novamente ter esperança, pois, a administração atual retomou os procedimentos, conseguiu a liberação de recursos e, tão logo encerre o processo licitatório, reinicia as obras.

Além das casas, o prefeito Eliseu conseguir a aprovação dos recursos para a regularização fundiária, troca de postes e luminárias, construção dos passeios com acessibilidade e pavimentação das ruas. Depois de reiniciada, a obra tem previsão de conclusão em oito meses.