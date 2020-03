Porto União tem novo responsável pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente

No último dia 03, Carlos Alberto dos Santos, foi nomeado como responsável pelos

trabalhos à frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e

Meio Ambiente. Com o afastamento do vice-prefeito, Percy Storck, que respondia

pela secretaria, Carlos assumiu suas funções se comprometendo a trabalhar para

dar agilidade, principalmente, aos processos que estimulam o crescimento na

Área Industrial, trazendo mais empresas e aumentando a empregabilidade.

Segundo

ele, “já conseguimos viabilizar a implantação de quatro empresas para se

instalar em Porto União, na Área Industrial. Agora estamos correndo com o

processo de licitação de áreas municipais que serão cedidas para a instalação

dessas empresas. Não é por se tratar de ano eleitoral que o desenvolvimento

precisa parar” afirmou.

Carlos

tem experiência na vida pública na cidade vizinha, União da Vitória, onde já

atuou como Chefe do DETRAN, Presidente da Companhia de Habitação, foi

Secretário de Indústria e Comércio e Desenvolvimento Urbano e Chefe de Compras

da Secretaria de Obras. Em Porto União foi Presidente da Associação Comercial

por dois mandatos, Presidente do Sindicato da Madeira, Fundador do Sindicato da

Indústria, Fundador da Associação dos Empresários da Área Industrial e na área

social participou da diretoria de diversas instituições.