Porto União zera fila de cirurgias de catarata

A Secretaria Municipal de Saúde está comemorando o resultado dos encaminhamentos das cirurgias de catarata. Os pacientes têm sido encaminhados para a cidade de Campo Alegre, no Hospital São Luiz desde setembro do ano passado com todas as despesas custeadas pela secretaria que também proporciona aos pacientes a comodidade de levar um acompanhante.

No início dessa semana foram encaminhados 31 pacientes e no dia 12, próxima segunda-feira, mais oito pacientes concluirão seu tratamento totalizando 75 cirurgias em 6 meses. Para o Secretário de Saúde, Marivaldo dos Reis, o sucesso se deve ao esforço coletivo dos gestores do SUS e as demais Secretarias de Saúde dos municípios do Planalto Norte de Santa Catarina. O próximo desafio agora é otimizar as cirurgias eletivas em Porto União.