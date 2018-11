Posto avançado de General Carneiro com novo visual

Na última semana o Posto Avançado do Fórum de União da Vitória em General Carneiro recebeu nova identidade visual. O posto, que fica localizado no centro de General Carneiro, e atende desde o início do ano processos da área da Infância e Juventude e Família, além das audiências dos Juizados Especiais Cível e Criminal, e alguns atendimentos das Varas Criminais da Comarca.

A nova placa foi patrocinada pelo agente delegado Mário Silvio Cargnin Martins Filho, Oficial do 2º Registro de Imóveis de União da Vitória/PR, parceiro das atividades de cidadania do CEJUSC local em prol da comunidade da Comarca.

Com menos de um ano de funcionamento o Posto Avançado de General Carneiro já resolveu 32 processos judiciais da Vara da Família e Anexos, tendo mais 74 casos em andamento, com a realização de 51 audiências de conciliação e mediação, dois depoimentos especiais pela Psicologia do CEJUSC, cinco audiências concentradas com a rede de proteção, além de 20 audiências de instrução e julgamento com a presença do Juiz de Direito.

Segundo Jardel Alexandre Zahn, servidor vinculado ao Posto Avançado, levando em conta todas as varas judiciais, o público atendido no local desde o início do ano de 2018, até novembro, equivale a 10% da população do município. O Juiz Carlos Mattioli ressalta a “importância do Posto Avançado para os moradores de General Carneiro, que não precisam mais se deslocar até União da Vitória para a realização de suas audiências, ou para prestar depoimento como testemunhas. Nesse sentido cumpre agradecer ao Mário, que ao tomar conhecimento da burocracia estatal para a colocação de nova placa prontamente ofereceu auxílio para sua confecção e aquisição, agora permitindo a fácil identificação do Posto Avançado do Fórum” elogia o magistrado.

Endereço do Posto Avançado do Judiciário de General Carneiro: Rua XIX de Novembro, 148, Centro. Ao lado do CEPAN – Colégio Estadual Pedro Araújo Neto.

Horário de atendimento: Segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 9h às 12h, e das 13h30 às 17h.

Texto e fotos: Assessoria do gabinete judicial da Vara da Família e Anexos