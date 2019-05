Posto de atendimento do Fórum em Bituruna é reinaugurado com nova sede no centro da cidade

Na última

quarta-feira, 15 de maio, por meio de parceria da Prefeitura Municipal de

Bituruna, Cejusc, e Vara da Família e Anexos e Juizados Especiais de União da

Vitória, foi realizada a solenidade de reinauguração do novo Posto Avançado do

Fórum da Comarca de União da Vitória, com estrutura mais ampla e centralizada.

A iniciativa surgiu há seis anos, e visa a aproximação do Poder

Judiciário com a população de Bituruna, especialmente devido à dificuldade das

famílias da região em se deslocar para audiências, o que muitas vezes causava

até mesmo a desistência da busca judicial de seus direitos. Na Vara da Família

desde a nova formatação de atendimento houve aumento de dez vezes do volume de

processos vinculados a Bituruna.

Agora com nova sede em área central da cidade, em casa ampla e confortável, busca-se aperfeiçoar o atendimento dos jurisdicionados, testemunhas e advogados, além do incremento dos projetos de cidadania do CEJUSC. Participaram da cerimônia autoridades locais, entre elas o vice-prefeito de Bituruna, Rodrigo Marcante, a secretária de Desenvolvimento Social de Bituruna, Adriana Nhoatto, além dos juízes Jeane Carla Furlan e Carlos Mattioli, o representante do Ministério Público Julio Ribeiro de Campos Neto, e o presidente da OAB – Subseção de União da Vitória, Omar Cador Eddine.