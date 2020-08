Prazo do Refis termina dia 28 de agosto em União da Vitória

O Setor de Tributação da Prefeitura de União da Vitória comunica à população que está em andamento o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2020, que tem o seu termino previsto para o dia 28 de agosto (sexta-feira).

O Refis é uma grande oportunidade para o morador de União da Vitória, fazer o seu acerto com a administração pública em relação a débitos como do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS) e outras dívidas ativas.

Segundo a responsável pelo Setor de Tributação da Prefeitura de União da Vitória, Ângela Horbatiuk, é uma grande oportunidade para colocar a situação do contribuinte em dia com a facilidade de fazer direto de sua casa. “A Prefeitura de União da Vitória, está com Refis 2020, em andamento e as pessoas que tem dívida ativada dos anos anteriores como as parcelas vencidas do imposto deste ano, podem fazer o acordo ao pagar à vista com 100% de desconto de juros e multa ou se preferir em quatro vezes com 80% de desconto de juros e multa. Outra novidade que o contribuinte pode fazer a sua adesão através do site da prefeitura ou atendimento presencial, mas o contribuinte deve ligar para o telefone (42) 3521 1225 para fazer o seu agendamento de atendimento”, afirmou Ângela Horbatiuk.

O endereço eletrônico para fazer o seu Refis direto de sua casa é: http://uniaocontraocorona.org/refis-2020/ o atendimento do Setor de Tributação é de segunda a sexta-feira das 12h às 18h, no 3º andar da Prefeitura localizado na rua Dr. Cruz Machado, 205.

Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória