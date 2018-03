Moradores do Bairro São Gabriel estão contando os dias para o evento “Prefeito com vc” que acontece no próximo sábado, 17. Com a participação popular da administração atual, ou seja, o prefeito ouvindo e debatendo a opinião dos cidadãos. E na medida do possível, buscando soluções para os problemas do bairro. É o momento onde prefeito, vice-prefeito, assessores e secretários, atendem os moradores, ouvindo as necessidades do lugar onde vivem. O evento acontece a partir das 13 horas. Diversas atrações estarão a espera da população. Para as crianças a diversão estará garantida com brinquedos infláveis e distribuição de pipoca, geladinho e algodão doce. No local haverá também o show de calouros. Para os interessados em participar, basta procurar o CEMEI Estela Caus, na sexta 16, e se inscrever gratuitamente a partir das 13 horas. No mesmo dia será feito um ensaio com os candidatos. Haverá premiações para os primeiros lugares.

A prefeitura Municipal de União da Vitória firmou parcerias para garantir uma tarde agradável para todos os moradores. Equipes do SESC – SENAC estarão presentes no evento fazendo corte de cabelo e manicure, gratuitamente para a população. O SENAI estará levando para a rua a feira de robótica com uma bancada de treino, material específico e alunos fazendo demonstrações de robôs com montagens lúdicas. A Uniguaçu estará promovendo atividades recreativas e monitoramento, além da equipe de enfermagem que estará fazendo aferição de pressão e os alunos de nutrição estarão orientando sobre alimentação saudável. A UNIUV ficará responsável pelo setor de odontologia, com orientações e cuidados. Também contribuindo com atividades recreativas desenvolvidas pelos acadêmicos de educação física e auxiliando com o Núcleo de Apoio Fiscal (NAF).

Outra atração aguardada é a feira de adoção de filhotes, presente em grande parte dos eventos realizado pela prefeitura. Também serão distribuídas para toda população mudas de plantas crotalaria, planta que atrai libélulas que são predadoras do mosquito aedes aegypti.

Toda a população está convidada a fazer parte dessa integração. Esse encontro possibilita que a administração municipal se aproxime ainda mais dos cidadãos. “Prefeito com vc” acontece na rua Pacífico José da Silva, em frente a praça do bairro São Gabriel. A iniciativa será repetida todos os meses, sendo uma vez em cada bairro da cidade. O próximo encontro será no Lagoa Dourada.