Prefeito de Porto União está em Brasília buscando recursos para a cidade

Eliseu Mibach está em comitiva desde o dia 21, terça-feira, em Brasília conversando com deputados e senadores buscando soluções para o município. Vários são os assuntos em pauta. O prefeito, que viajou com o presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Alberto Pasqualin, Sandro Calikoski e com ex-prefeito de União da Vitória, Gilberto Francisco Brittes, afirma, “esse tipo de viagem é uma forma de colocarmos Porto União no mapa e conseguirmos recursos já que a arrecadação do município é pequena e as necessidades são grandes”, explicou.

O Hospital São Braz precisa de recursos para prestar um bom serviço para a população. No ano de 2016, recebeu uma verba de 1,2 milhões de reais, e, esse tipo de repasse só se consegue pressionando os órgãos competentes e os parlamentares.

Essa pressão de nossas lideranças em Brasília também já foi responsável por 900 mil, em verbas para asfaltamento em Porto União.

Outro tema é referente ao sinal de telefonia celular no distrito de São Miguel da Serra. Reuniões com a diretoria da empresa de telefonia TIM já foram realizadas no mês passado e agora as negociações seguem em Brasília. Segundo Eliseu, “é uma questão de segurança pública, já que a SC 135 passa pelo distrito”, disse.

Moradias populares no bairro São Bernardo do Campo e outros locais também são assunto em pauta. Eliseu afirma que o convênio está pronto para ser assinado independente da mudança no Ministério das Cidades.

Também é assunto o pagamento da pavimentação das ruas no bairro Santa Rosa, há quase dois anos, que deveriam ser pagas com verbas federais, mas os valores não vieram até hoje. “A empresa fez seu trabalho, precisa receber e nós estamos fazendo nossa parte pressionando” afirmou Eliseu.

Como Porto União utiliza os serviços da Sanepar que é do Governo do Paraná, a comitiva passou por Curitiba e esteve reunida com o Chefe da Casa Civil do Paraná, Valdir Rossoni. A expectativa é de que o convênio seja renovado.