Prefeito e empresários buscam recursos para Área Industrial em Florianópolis.

Na tarde de quarta-feira, 2, o prefeito Eliseu Mibach se encontra em Florianópolis em audiência com o Governador Carlos Moisés pleiteando recursos para investimentos na Área industrial. A comitiva está composta pelos empresários Lodemir Canelo e Álvaro Schwegler . O Deputado Estadual, Dr. Vicente Caropreso, acompanhou as tratativas.

Eliseu já vem solicitando há vários anos auxílio para recuperar o acesso principal da Área Industrial, obra que foi feita em sua primeira gestão e que já está desgastada pela ação do tempo e tráfego pesado. Além do acesso principal, várias outras ruas que ainda não têm pavimentação estão nos planos para asfaltamento. Algumas inclusive já tiveram o trabalho de saneamento com a instalação de tubulação concluída.

Para apresentar a demanda ao Governo Estadual, Eliseu levou consigo um relatório fotográfico das situações mais urgentes em que se comprova o grande tráfego de veículos pesados e a quantidade de ciclistas sobre a pista de rolagem.