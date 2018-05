Prefeito e Presidente da CÃ¢mara participam de reuniÃ£o com TJ

Junto com membros da justiça local e da OAB, eles participaram da reunião em Florianópolis para melhorias na sede do Fórum da cidade

Aconteceu na tarde desta terça-feira, 22, na capital catarinense uma reunião mobilizada pelo prefeito Eliseu Mibach (PSDB) e pelo Presidente do Legislativo de Porto União, Christian Martins (MDB) para reivindicar melhorias e reforma da sede do Fórum de Porto União. O vereador Neilor Graboviski (MDB) estava junto com a comitiva de Porto União. Participaram desta reunião em Florianópolis também os juízes Dr. João Carlos Franco e Dr. Crystian Krautchychyn e o promotor de justiça, Dr. Tiago Davi Schmitt e a presidente da OAB de Porto União, Daniella Masnik, além de outros membros da OAB.

A reunião foi realizada na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, após a visita e reunião dos deputados Carlos Chiodini e Valdir Cobalchini (vice-Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina) no dia 26 de março, na OAB e no Fórum de Porto União, onde estiveram reunidos com a Presidente da OAB local, Daniella Masnik; advogados; com os juízes Dr. Osvaldo Alves do Amaral e Dr. João Carlos Franco e com o promotor de justiça, Dr. Tiago Davi Schmitt.

A comitiva nesta terça-feira, foi recebida pelo presidente do Tribunal de Justiça,desembargador Rodrigo Collaço, e teve a participação dos deputados estaduais Carlos Chiodini (MDB); Antonio Aguiar (PSD), Serafim Venzon (PSDB), Darci de Matos (PSD), Gabriel Ribeiro (PDS), Maurício Eskudlark (PR); Valdir Cobalchini (MDB) e Dr. Vicente Caropreso (PSDB) e o senador Paulo Bauer (PSDB). Segundo o Presidente do Legislativo, o projeto foi encaminhado e deve dar andamento nos próximos dias.