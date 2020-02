Prefeito Eliseu esteve na capital em busca de recursos para Segurança Pública

Na última semana, o prefeito Eliseu

Mibach esteve em Florianópolis para tratar da Segurança Pública em

Porto União.

Contando com o habitual

apoio do Deputado Estadual, Dr. Vicente

Caropreso, a presença do Secretário de Segurança Pública, Paulo Norberto

Koerich, do subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel

Cláudio Roberto Koglin, o encontro teve como pauta melhorias para a estrutura

da Polícia Militar de Porto União com veículos e equipamentos.

Acompanhando o prefeito,

estiveram presentes os vereadores Luiz

Alberto Pasqualin e Sandro

Luciano Calikoski.