Prefeito Eliseu se reúne com representantes dos hospitais e clínicas

Na tarde de ontem, 28, o prefeito Eliseu esteve reunido com os representantes do Hospital de Caridade São Brás, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, Clínica Hans Jakobi e Hospital São Camilo além de contar com a presença do Delegado Regional de Polícia Civil de Porto União, Nilson Cesar Souza.

O problema que as entidades estão encontrando é a necessidade de produtos químicos necessários para uso nos laboratórios, oxigênio e gás GLP. Os produtos químicos vêm da cidade de Tubarão e, apesar de não estarem parados em nenhum bloqueio, há o temor da falta de combustível para que o mesmo chegue ao seu destino já que não há garantias de abastecimento no caminho ou retorno. É o caso do caminhão que traria os cilindros de oxigênio e que se encontra na cidade de Mafra. O caso do gás GLP é um pouco mais complicado já que este vem de Ponta Grossa e se encontra parado em Rebouças, Paraná.

Antonia Donadel Bilinski, que é uma das administradoras da APMI, explica que o gás GLP é utilizado para secagem das roupas do hospital e que por isso se faz tão urgente sua aquisição.

Os esforços conjuntos da administração municipal e da Polícia Civil estão garantindo o abastecimento dos hospitais e clínicas de toda a região para que a paralisação dos caminhoneiros não interfira na segurança e saúde dos munícipes.