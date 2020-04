Prefeitos da AMSULPAR participam de videoconferência com Hussein Bakri e secretários de Estado

Em videoconferência realizada nesta sexta-feira (17), com mais de 30 prefeitos, o deputado, Hussein Bakri (PSD), ressaltou a disposição do Governo Ratinho Junior em ajudar os municípios durante a pandemia do coronavírus. Ao lado dos secretários Guto Silva (Casa Civil), Beto Preto (Saúde) e Renato Feder (Educação), o Líder do Governo na Assembleia Legislativa destacou que o Sul do Paraná receberá todos os recursos necessários na área da saúde para fazer frente à Covid-19 e garantiu que os investimentos programados para as demais áreas serão integralmente cumpridos, para que a população não seja ainda mais prejudicada.

“O Governo sabe das dificuldades que os municípios enfrentam neste momento e, por isso, está dando todo o apoio possível às prefeituras. Essa reunião de hoje foi um momento importante para explicar mais detalhadamente as ações que vêm sendo tomadas no nível estadual, alinhar a atuação entre Governo e municípios e, ao mesmo tempo, ouvir dos prefeitos os principais problemas com os quais vêm lidando nas últimas semanas. É dessa forma, com transparência e todos remando para o mesmo lado, que o poder público terá a serenidade necessária para implantar as medidas mais acertadas em prol da população frente ao maior desafio do planeta nas últimas décadas”, afirmou Hussein Bakri.

Durante o encontro, foi traçado um panorama geral das principais medidas adotadas até aqui pelo Governo. Na área da saúde, está sendo aberto um crédito especial de R$ 320 milhões no orçamento e, apesar das dificuldades enfrentadas pelo mundo todo devido à alta procura, o Paraná está adquirindo respiradores e EPIs que serão distribuídos regionalmente conforme chegarem ao estado. Segundo o secretário Beto Preto, apesar de as projeções apontarem para um pico de até 30 mil infectados, o Paraná está preparado para atender até 90 mil pacientes com Covid-19.

Já na educação, o secretário Renato Feder explicou aos prefeitos que o estado adotou videoaulas para um milhão de alunos e anunciou que um modelo similar está sendo desenvolvido para os anos iniciais do Ensino Fundamental, que poderá ser utilizado pelas prefeituras. Isso porque, mesmo no melhor dos cenários, a reabertura das escolas não ocorrerá antes do final de maio. Ele ainda destacou a distribuição quinzenal de kits da merenda escolar às famílias de 230 mil estudantes que estão inscritas no Bolsa Família.

Em nome da região, o prefeito de Antônio Olinto e presidente da Associação dos Municípios Sul Paranaense (AMSULPAR), Fábio Machiaveli, agradeceu o apoio do deputado, Hussein Bakri, e elogiou a iniciativa de realização da videoconferência. “O que foi dito e mostrado na reunião nos dá confiança de que, com essa presença firme do Governo junto às prefeituras, estaremos mais preparados para enfrentar essa crise. Também foi importante sabermos que os recursos que já estavam programados para as outras áreas serão mantidos integralmente”, afirmou.

Na reunião, foi informado que, além dos seis novos leitos de UTI abertos nos hospitais São Camilo e APMI na semana passada, a região poderá ganhar mais 12 leitos conforme o avanço do coronavírus. Também foi debatida a possibilidade de direcionar recursos no combate à doença ao Hospital Doutor Paulo Fortes, em São Mateus do Sul, onde o Governo já está investindo R$ 16,5 milhões na construção da nova unidade.

Além disso, para beneficiar os pequenos agricultores, que constituem grande parte da economia do sul do estado, foi anunciado que o Governo está ampliando a compra de produtos da agricultura familiar. E, atendendo a uma demanda levantada durante a videoconferência pelo prefeito Abimael do Valle, de São João do Triunfo, o deputado Hussein Bakri intermediou junto à Sanepar mais um caminhão-pipa para atender a região em meio à estiagem das últimas semanas.

Além dos nove municípios que integram a AMSULPAR (Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul e União da Vitória), participaram do encontro pela região os prefeitos de Mallet e São João do Triunfo.