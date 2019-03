Prefeitura atende pedido de seis escolas

Seis escolas municipais passam por reparos com recursos estaduais e contrapartida da prefeitura de União da Vitória.

De acordo com o secretário de planejamento e de trânsito, Clodoaldo Goetz, até a primeira quinzena de abril todas as demandas estarão concluídas.

São solicitações feitas pelas próprias escolas que compreendem desde reparos em telhados até fiação elétrica e melhorias na acessibilidade.

Caso da reforma da escola Adiles Bordin, que foi concluída esta semana e contou com nova pintura.

Outra ação ao comando de Goetz é a implantação das faixas elevadas nas ruas em frente às escolas. “Onde já havia faixa elevada estamos revitalizando a pintura, inclusive”, destacou.