Prefeitura de Antônio Olinto inaugura ponte de concreto na Campina de Baixo

Na última semana, o deputado Hussein Bakri (PSD), participou da inauguração da ponte de concreto da comunidade da Campina de Baixo, em Antônio Olinto. A obra era uma demanda antiga do município e foi viabilizada pelo parlamentar, num investimento total de R$ 130 mil.

“Esse era um sonho antigo dos moradores, que foi trazido até mim pelo prefeito Fabio Machiavelli. De imediato, levamos a demanda ao secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, que abraçou a causa conosco e o resultado está aqui, com a entrega da obra concluída. Garantir infraestrutura aos municípios é uma das metas principais do Governo Ratinho Junior, e com Antônio Olinto não será diferente”, afirmou Hussein Bakri. O parlamentar é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante oficial do município junto ao Executivo estadual.

A obra vai trazer mais conforto e segurança para as mais de 400 pessoas que transitam, diariamente, pela estrada municipal onde foi construída a ponte. “Graças a essa parceria com o deputado Hussein Bakri, com o secretário Sandro Alex e com o Governador Ratinho Junior, é que está sendo possível realizar diversas obras importantes em nossa cidade”, destacou o prefeito Fábio Machiavelli.