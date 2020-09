Prefeitura de União da Vitória divulga lista de concessão de Bolsas de Estudo

A Prefeitura de União da Vitória divulgou, oficialmente, na sexta-feira, 11 de setembro, em seu site ( http://uniaodavitoria.pr.gov.br/ ), a lista de concessão de Bolsas de Estudo para os acadêmicos que estão, devidamente, matriculados nas duas universidades que fazem parte do projeto.

No site foram divulgadas três portarias, sendo elas: 1715/2020, com a lista de concessão para acadêmicos do Centro Universitário da Cidade de União da Vitória (Uniuv). A portaria 1716/2020, com a lista completa dos acadêmicos contemplados com Bolsas de Estudos no Centro Universitário do Vale do Iguaçu (Uniguaçu). E a última portaria, 1718/2020, com todas as informações sobre abertura de prazo para interposição de recursos.

A lista de concessão de Bolsas de Estudo teve a sua divulgação neste mês de setembro, após as duas instituições fazerem o repasse de toda a documentação determinada pela Prefeitura de União da Vitória. Em seguida, o setor Jurídico da Administração Municipal realizou a devida checagem, e com toda a documentação correta, a lista dos acadêmicos contemplados pode ser divulgada.

As concessões de Bolsas de Estudo são destinadas para todos os cursos oferecidos na Uniuv e na Uniguaçu, e os acadêmicos foram contemplados com 50% do valor da mensalidade dos cursos que estão realizando. Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória