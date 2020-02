Prefeitura de União da Vitória dobra número de médicos

14 novos profissionais – médicos e enfermeiros – foram admitidos

A Prefeitura de União da

Vitória realizou na manhã desta quinta-feira, 20, a apresentação dos novos

médicos e enfermeiros contratados por meio de Concurso Público. No total, 14

profissionais passaram no processo seletivo e foram admitidos.

A partir de agora, os novos

servidores serão distribuídos na rede municipal de saúde. Cinco médicos

plantonistas ficarão na UPA e os demais, quatros médicos (estratégia de saúde

da família e um pediatra) e cincos enfermeiros, prestarão serviços nos postos

de saúde. “É um momento singular para nossa cidade. Nove novos médicos e cinco

enfermeiras iniciarão seus trabalhos. Isso demonstra o nosso compromisso com a

saúde e com a comunidade. Quem ganha é a nossa população”, destaca o Secretário

de Saúde, Dr. Ary Carneiro.

Atualmente, oito médicos são

efetivos no município. Com a contratação, o número de profissionais mais que

dobrou. “É a maior contratação pelas vias legais já feita no município. Esses

profissionais já foram orientados sobre como é a nossa forma de serviço: com alegria,

sorriso no rosto e, principalmente, tratando muito bem a nossa população”,

destaca o prefeito, Santin Roveda.

21 vagas para médicos estavam

disponíveis. Elas não foram totalmente preenchidas devido à reprovação de

alguns profissionais no processo seletivo ou por falta de interessados, como no

caso da área de ginecologia. A previsão é a realização de um novo concurso em

breve.