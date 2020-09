Prefeitura de União da Vitória fará Prestação de Contas no dia 29

O Poder Executivo de União da Vitória convida a população para acompanhar via internet, a Audiência Pública referente à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2020, do Executivo e Legislativo Municipal, apresentação da Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021 e prestação de contas da Saúde, no dia 29 de setembro, com início às 10h.

Em decorrência da situação de emergência devido à pandemia (Covid-19), e a fim de evitar aglomeração, a Audiência Pública será transmitida ao vivo via internet diretamente do Plenário da Câmara Municipal de União da Vitória, no endereço http://cmuva.pr.gov.br/ Foto: Divulgação