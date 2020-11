Prefeitura de União da Vitória inicia a colocação dos enfeites de Natal

A prefeitura de União da Vitória deu início à colocação das luzes de Natal, nas principais ruas do município, para a chegada do Papai Noel da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de União da Vitória e Porto União, marcado para o dia 03 de dezembro, com muitas novidades.

Devido a este problema de saúde mundial, a programação teve que ser modificada para segurança da população da cidade, assim como dos visitantes. Segundo a administração municipal, neste ano, não serão colocados os tradicionais enfeites nas praças para evitar aglomeração e também estão cancelados os passeios de trenó pelas ruas da cidade, mas a equipe da iluminação pública, já está fazendo a colocação das luzes sobre as ruas para que o brilho do Natal se mantenha vivo em União da Vitória.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de União da Vitória e Porto União confirmou que neste ano devido à pandemia a chegada do Papai Noel, será bem diferente, não tendo a tradicional carreata pelas ruas das duas cidades, mas sim a chegada será através de uma live no Facebook da CDL, no dia 03 de dezembro, com início às 20h, e, na oportunidade o bom velhinho fará a entrega de cinco bicicletas.

“Quero deixar o meu convite para todas as famílias acompanharem a minha chegada em União da Vitória e Porto União, no dia 03 de dezembro, e marcar o início dos festejos natalinos nas cidades irmãs. Neste ano será um pouco diferente vou chegar e entregar bicicletas numa live no Facebook da CDL. Aproveito e deixou o convite para que todos vão às compras nas lojas associadas da CDL, mas não se esqueçam de usar máscara, álcool em gel e evitar aglomeração. Então até o dia 03 na live e Feliz Natal”, disse o Papai Noel, que esteve na sede da CDL na manhã de segunda-feira, 16 de novembro.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Artibano Nhoatto, afirmou que no Facebook, da CDL terá uma promoção como sempre é realizada pela entidade e com o sorteio de dois vales compras. Para saber mais sobre a promoção acesse o Facebook da CDL no endereço: https://www.facebook.com/cdlportouniaodavitoria .

Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória Foto com o Papai Noel na sala de reunião, crédito CDL