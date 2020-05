Prefeitura de União da Vitória lança o projeto Educa União

Aulas serão

transmitidas pela TV Educativa e pela internet

Com o objetivo de

levar aprendizado e conhecimento nesta fase de isolamento, a Prefeitura

Municipal de União da Vitória desenvolveu o portal e o aplicativo Educa União.

O projeto consiste em diferentes atividades pedagógicas que serão

disponibilizadas por meio de videoaulas gravadas pelos professores da rede

municipal, além de livros de histórias infantis, pdf e contação de história.

As atividades serão

voltadas para os alunos do 1º ao 5ª ano. As aulas serão transmitidas pelo

portal www.educauniao.com.br e gratuitamente pela TV Mill, pelo Canal 13, às

10h, 14h, e 19h. “Para levarmos educação e conhecimento para todos os alunos

neste período de isolamento, mesmo aqueles que não possuem acesso à internet em

casa, criamos essa parceria com a TV Mill. As aulas são transmitidas de forma

gratuita para todos”, afirma o Prefeito Santin Roveda.

O conteúdo pedagógico

foi desenvolvido pela Secretaria de Educação em parceria com a Unespar. “Esta é

mais uma ferramenta inovadora disponibilizada com vistas à aprendizagem e

desenvolvimento dos alunos da rede municipal de União da Vitória e vem a somar

com os outros recursos didáticos que estão sendo oferecidos a estes desde a

suspensão das aulas presenciais nas escolas e CMEIs, o nosso objetivo é ir ampliando

cada dia mais as estratégias pedagógicas visando a continuidade do processo

educativo e a qualidade da educação, mesmo de modo não presencial”, destaca o

secretário de educação, Ricardo Brugnago.