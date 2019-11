Prefeitura divulga lista dos candidatos inscritos para concorrer a bolsas de estudo

A Prefeitura de União da Vitória

divulgou nesta terça-feira, 26, a listagem de inscritos com pretensão para

concorrer a bolsas de estudo, por meio do Programa de Inclusão Social

Universidade da Prefeitura: Uniguaçu e Uniuv para o ano de 2020. A lista está

disponível no site: http://uniaodavitoria.pr.gov.br/lista-de-candidatos-inscritos-com-pretensao-para-concorrer-a-bolsas-de-estudo/

No total, 145 estudantes se

inscreverem para as bolsas. Nesta primeira fase, o público alvo foram os alunos

que já estão estudando. Já para quem vai iniciar os estudos no ano que vem o

período de inscrições é do dia 13 a 17 de janeiro.

Para os alunos cujo nome está na

listagem, agora a comissão avalia cada caso e em seguida uma Assistente Social

vai até a casa do candidato fazer a entrevista social e confirmar se a pessoa

realmente se enquadra para receber o benefício. Os percentuais das bolsas

variam conforme a situação financeira do candidato.