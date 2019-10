Prefeitura divulga lista dos classificados no PSS

A classificação final deve ser publicada no dia 22 de outubro.

A Prefeitura de União divulgou a lista dos candidatos classificados e desclassificados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de pessoal. Os documentos estão disponíveis no site: http://uniaodavitoria.pr.gov.br/processo-seletivo-simplificado-edital-no-001-2019/.

No total, 452 candidatos

realizaram a inscrição. Deste total, 63 foram desclassificados. “As

desclassificações ocorreram por descumprimento dos requisitos exigidos pelo

edital, como falta de documentos e comprovação de escolaridade”, presidente da

comissão do PSS, Ângela Horbatiuk.

O prazo para recurso será

apenas nesta quinta-feira, 17. O documento, disponível no site, deve ser

protocolado na Prefeitura Municipal de União da Vitória, das 12 às 18h.

A classificação final será

divulgada no dia 22 de outubro. As vagas são para Técnico de Enfermagem

Plantonista, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro Plantonista, Cirurgião Dentista

da Estratégia da Saúde da Família e Professor. No total, são 54 vagas. Os salários

variam de R$ 1.548,62 a R$ 4.994,43.

O vice-prefeito, Bachir

Abbas, agradeceu a participação de todos. “Ficamos muito felizes com o número

de candidatos que se inscreverem para o PSS. Demonstra que muita gente quer

contribuir com o município”. O Prefeito Santin Roveda elogiou a atuação dos

servidores na realização do processo seletivo. “Parabéns a todos os

profissionais envolvidos no PSS. Estão trabalhando com agilidade e eficiência.

Muito em breve, realizaremos a contratação destes novos profissionais”, elogia

o Prefeito.