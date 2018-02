Prefeitura entrega material de apoio para educação infantil

A semana começou bem para todos os alunos da educação infantil da rede municipal de ensino de União da Vitória. Isso porque a Secretaria Municipal da Educação de União da Vitória juntamente com o prefeito Santin Roveda, iniciaram a entrega de mais de 1.400 apostilas ou material de apoio pedagógico para Educação Infantil. O material foi desenvolvido por professores que conhecem a realidade e a necessidade dos alunos. “Sem dúvida é um material de apoio de excelente qualidade, com ele conseguiremos padronizar a Educação Infantil, algo que a tempo queremos fazer”, afirma a coordenadora pedagógica Ana Maria Kochan.

Esse material irá beneficiar crianças de 3 a 5 anos, das escolas municipais e também dos CEMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil). Eles estão sendo entregues já nos primeiros dias de aula para que possam ser usados durante o ano inteiro. Os de mais alunos do município matriculados da 1º a 5º série seguem com o uso dos livros do Programa Nacional do Livro Didático.