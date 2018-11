Prefeitura entrega reforma do aeroporto José Cleto, mas pista ainda permanece impraticável  

Com investimentos próximos de R$ 1 milhão, as obras de recuperação do aeroporto municipal de União da Vitória – José Cleto – foram entregues na tarde de sexta-feira (23) pelo prefeito em exercício, Bachir Abbas.

No entanto, a pista permanece impraticável (termo técnico que não deve ser confundido com “interdição”), pois precisa de liberação por parte da ANAC, o que deve ocorrer em até 12 dias. “Como pedimos que a pista fosse considerada impraticável para as obras, agora o processo é inverso. Já informamos à ANAC sobre a conclusão dos trabalhos e agora o tempo de liberação é deles” disse o secretário de planejamento Clodoaldo Goetz. Clodoaldo é, inclusive, o gestor municipal do aeroporto por força de decreto municipal.

Bachir Abbas destacou a atenção da gestão para com todos os setores da sociedade. “Um município que pensa em desenvolvimento econômico, precisa de um aeroporto em condições de uso. Mas, antes disso, devemos pensar na importância deste aeroporto para as questões de segurança e saúde”, observou Bachir.

A recuperação do aeroporto de ampla importância regional iniciou em 24 de outubro, mas a empresa Engemass – Engenharia e Construção, de General Carneiro (PR) – concluiu o trabalho antes mesmo do prazo estipulado pela ordem de serviço, que era 10 de dezembro.

O valor global da ação é de R$ 997.147,65 e foi liberado por meio do processo licitatório 06/2018, processo nº 92/2018.

O pavimento novo de 814m, de fato, é mais curto que os anteriores 1.000m. Mas não está relacionado à economia, pois é fruto do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA) que foi realizado por empresa especializada.

Para chegar a essa definição de extensão da nova pista foram observados diversos fatores de segurança, entre os quais está a proximidade com o Morro do Cristo, por exemplo.