Prefeitura instala novas lixeiras pela cidade

Com o objetivo de manter a cidade mais limpa e bonita, a Prefeitura de União da Vitória, por meio do Instituto das Águas do Paraná instalou em diversos pontos do centro da cidade as novas lixeiras. O convênio com o município faz parte do Sistema Integrado de Coleta Seletiva, desenvolvido pelo AGUASPARANÁ em mais de 290 cidades paranaenses, por meio do programa Reciclo.

O seu design moderno vem chamando atenção da população, “Elas são muito bonitas, diferentes das que tinham e parece que são bem fortes, eu gostei”, conta a moradora Maria Alice Bueno.

A instalação começou em frente à Catedral Sagrado Coração de Jesus, e seguiu por todo o centro. Um levantamento está sendo feito pela prefeitura para colocar as novas lixeiras em lugares estratégicos, onde a demanda será maior.

A intenção é que agora com as lixeiras instaladas, a população se conscientize e jogue o lixo no lugar certo, mantendo dessa forma a cidade mais limpa, bonita e organizada.