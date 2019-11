Prefeitura realiza concurso para estagiários

Inscrições vão até o

dia 18 de novembro.

O município de União da Vitória está com

inscrições abertas para o processo seletivo para a contratação de estagiários

para cadastro de reserva nível médio, pós-médio, superior e pós-graduação. O

concurso será realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná

(CIEE/PR). As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de novembro, pelo site

do CIEE www.cieepr.org.br

No total, são 297

vagas. A carga horária pode ser de quatro a seis horas, dependendo da

Secretaria. A bolsa auxílio varia de R$ 427 a R$ 665,50 mais vale transporte de

R$ 50. Para participar, é preciso ser ter 16 anos ou mais; ter disponibilidade

de horário (manhã/tarde) para cumprir o estágio; não ter sido estagiário do

município nos últimos 24 meses e estar matriculado e frequentando as aulas

neste ano.

O estágio será de um

ano podendo ser prorrogado por mais um. As provas serão aplicadas no dia 24 de

novembro às 9h45. A data prevista para divulgação da classificação final será o

dia 04 de dezembro de 2019.