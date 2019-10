Prefeitura realiza conscientização sobre poluição sonora e publicidade com os lojistas

A Prefeitura Municipal de União da Vitória, por meio do Departamento de Tributação e Fiscalização, realizou no último sábado, 05, visitas de orientações aos lojistas. O objetivo foi explicar aos comerciantes a respeito de poluição sonora, publicidade e anúncios. “Explicamos aos lojistas o que pode e o que não pode dentro dos estabelecimentos e fora deles”, destaca Ângela Horbatiuk, responsável pelo Departamento de Tributação e Fiscalização.

O município possui o Código de Postura e Código Tributário, que estabelecem diversas regras sobre poluição sonora, publicidade e comércio ambulante sem alvará. “Nenhuma atividade de comércio ambulante, feirante ou eventual é permitida sem prévia inscrição da pessoa que a exercer junto ao Município”, afirma o Código. Quanto aos anúncios sonoros, é proibido perturbar o bem-estar e o sossego público ou de vizinhanças. “A caixa de som, por exemplo, precisa ficar dentro do estabelecimento e não na rua”, destaca Ângela.

Durante as visitas, foram distribuídos informativos com os resumos das leis. Após o trabalho de orientação, a próxima etapa será de fiscalização para garantir que os lojistas estão cumprindo as normas. A Polícia Militar acompanhou a equipe da Prefeitura e contribuiu com a realização das ações. “Queremos agradecer o apoio da PM, que esteve conosco durante as visitas, e auxiliou na execução das atividades”, finaliza Ângela.

O material com as informações sobre os Código de Postura e Código Tributário estão disponíveis no site através do link: http://uniaodavitoria.pr.gov.br/prefeitura-realiza-conscientizacao-sobre-poluicao-sonora-e-publicidade-com-os-lojistas/