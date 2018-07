Prefeitura renova concessão de área para sede social da AVM

Em solenidade realizada na tarde de quinta-feira (19), no gabinete do prefeito Santin Roveda, a prefeitura de União da Vitória, em conjunto com a Câmara de Vereadores, promoveu a assinatura do contrato de prorrogação da concessão de área urbana para a construção da sede da Associação da Vila Militar (AVM) para policiais e bombeiros militares da região.

O presidente da Câmara de Vereadores, Almires Bughay, considerou o momento histórico. “O prefeito Santin acaba de assinar e sancionar a lei que autoriza a prorrogação do prazo de concessão da área e quem tem a ganhar também é a população”, destacou Almires. O prefeito Santin destacou que era o mínimo que o município poderia fazer como forma de retribuir o bom trabalho prestado ao longo da história de União da Vitória pelos policiais e bombeiros militares. “Eles aqui estiveram com muita propriedade em suas solicitações e os argumentos condizentes com a necessidade. Então, fizemos questão de agir prontamente neste pedido e ajudar a viabilizar este sonho”.

De acordo com o presidente da Associação, sargento da reserva Francisco Fernandes Dias, há mais de 15 anos se tentava a construção da sede social. Segundo ele o espaço no distrito de São Cristóvão servirá para o lazer e práticas esportivas, mas também para realizar projetos sociais.

A intenção é construir no terreno de 6.400 m2, localizado na Avenida Coronel Amazonas, em São Cristóvão, uma sede com infraestrutura de quadras e canchas esportivas, quiosques e sede social, cujo projeto arquitetônico está em desenvolvimento.