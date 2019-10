PO Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) tem como objetivo valorizar projetos da Administração Pública que sejam inovadores, criativos e que tragam desenvolvimento para a sociedade.

É uma iniciativa do

Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP) que

desde 2013, além de condecorar destaques da Administração Pública Municipal,

reconhece de Projetos de Gestão Ambiental, Saúde, Educação, Assistência Social

e Agricultura.

Ao longo destes seis anos, o

PGP-PR se consolidou como um dos maiores prêmios do Brasil neste segmento, com

projetos que hoje servem de inspiração para gestores públicos de todo o país.

Proporcionando através do

seu banco de dados sobre Projetos Públicos, localizado no endereço www.pgp-pr.org.br, a possibilidade que outras cidades se inspirem em projetos e

ações que foram reconhecidas como boas práticas administrativas.

Neste ano, como nos

anteriores, a sessão solene de entregas de prêmios será realizada na Assembleia

Legislativa do Estado do Paraná no dia 12 de novembro.

Dos oito projetos inscritos

na região de Guarapuava foram premiados os seguintes municípios:

. Bituruna – Projeto Mais Pinhão

. Cruz Machado – Pilates no Combate a Dor Lombar Crônica

. União da Vitória – Mobilidade e Estruturação Urbana

O grau de premiação somente

será revelado no dia do evento solene, que poderá ser certificado de

reconhecimento, menção honrosa, Troféu Gestor Público Paraná e Troféu PGP-PR.

Para construir uma

Administração Pública Eficiente, além de cobrar os gestores públicos, é

importante reconhecer os méritos de forma a valorizar as boas práticas.

SINDAFEP

– http://www.sindafep.org.br/