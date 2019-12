Presidente anuncia devolução histórica

Foram

poupados

R$

2.641.216,08 no primeiro ano de gestão de Ricardo Sass.

Foi sobre a maior economia já registrada na

história da Câmara de União da Vitória e sobre um ano de trabalho à frente da

presidência que Ricardo Sass falou na Tribuna. Conforme ele, ao longo de 2019,

várias ações foram possíveis de realização, entre elas, o Plano de Cargos e

Salários (o que dá até mesmo a oportunidade de um concursado ocupar um Cargo

Comissionado), a inclusão do vale-alimentação para os servidores concursados

(ainda em fevereiro deste ano) aos funcionários da Casa, a adequação do

Controle Interno e o rigor com os gastos. E mesmo diante de toda a demanda, o

Legislativo assina em 2019 sua maior economia.

Segundo o presidente, nenhum vereador usou

diária ao longo do ano e os gastos que existiram, foram mínimos. “Gastamos

porque houve necessidade, olhando sempre com atenção e economia. Procuramos

fazer a melhor economia possível”, pontuou.

E foi assim, entendo a Câmara como uma

empresa, que o presidente devolveu em sessão especial nesta terça, 17, às

19h30, mais de R$ 2,6 milhões (exatamente são R$ 2.641.216,08) para a

prefeitura. “Não podemos passar diretamente o recurso para as entidades, mas

num entendimento com a prefeitura, identificamos 23 entidades que tem o

compromisso social e que nesta noite de terça, receberam parte do recurso. Cada

uma recebeu R$ 15 mil e acreditamos que será um recurso bem aplicado, usado em

benefício da comunidade”. O valor do repasse é 50% maior que 2018. “Termino o

ano muito contente em conduzir a Casa, em ter conseguido essa economia e também

por tratar do Fumprevi, um tema importante que não está embaixo do tapete”,

afirma.

“Temos muito orgulho dessa Câmara de Vereadores e muito orgulho também das entidades beneficiadas. Não poderíamos negar essa parceria porque me arrisco em dizer que sem vocês, que trabalham voluntariamente, estaríamos em calamidade. Sou entusiasta desse trabalho tão especial”, afirmou o vice-prefeito, Bachir Abbas, que na sessão de devolução, representou o prefeito Santin Roveda.

Fotos: Assessoria CMUVA