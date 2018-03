 Presidente da Câmara de União da Vitória entrega projetos a Hussein Bakri

O Presidente da Câmara de União da Vitória, Almires Bugay Filho (PSDB), esteve em Curitiba nesta semana para solicitar recursos para o município. Bughay entregou projetos ao deputado, Hussein Bakri (PSD), que já os encaminhou à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que dará prosseguimento a estes projetos.

“Já temos alguns pedidos em andamento e estamos buscando mais recursos para nossa cidade. O deputado Hussein Bakri e o Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni têm atendido nossas demandas a contento,” disse Almires.

Para Hussein Bakri, que é vice-líder do Governo na Assembleia, atender sua região é motivo de orgulho: “Todos que me conhecem sabem o carinho que tenho pela região sul do Paraná e estou fazendo o possível para atender a todos. A parceria com o Rossoni é fundamental para a viabilização destes recursos”, disse Hussein, que aproveitou para destacar o trabalho do Governador Beto Richa: “Só conseguimos estes investimentos agora porque o Governador foi inteligente e corajoso na época em que fez o ajuste fiscal no Estado. E logo teremos mais investimentos importantes para União da Vitória”, finalizou.

Hussein viabiliza emendas para projetos do vereador Emerson de Souza

O vereador Emerson de Souza (PEN), de União da Vitória esteve esta semana na Capital do Estado, acompanhado do deputado estadual Hussein Bakri (PSD), para dar prosseguimento à investimentos solicitados para o município.

Os projetos solicitados por Emerson foram entregues ao Secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, João Carlos Ortega, ao lado do deputado Hussein Bakri, que destinou emendas a fundo perdido para atender as demandas do vereador.

“Fui procurado pelo vereador Emerson e prontamente atendi ao pedido de enviar recursos de minhas emendas individuais para União da Vitória”, disse Bakri. Hussein ressaltou o trabalho dos vereadores do município “Esta semana estou recebendo a visita de várias lideranças de União da Vitória para dar andamento nos projetos de investimentos para a cidade. Todos os vereadores de minha base de apoio serão atendidos”, finalizou o deputado.

O atendimento aos vereadores de União da Vitória é fruto da parceria do deputado estadual Hussein Bakri (PSD), que representa o município e a região e o Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni, que tem atendido aos pedidos de investimentos para o município.

“Vir a Curitiba e sair com tantos resultados positivos é a certeza de que devemos preservar um deputado de nossa região. Tenho certeza que isso não aconteceria se não tivéssemos o deputado Hussein Bakri trabalhando por nós. União da Vitória agradece”, completou Emerson de Souza.