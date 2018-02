Presidente do Legislativo de Porto União limita gastos na Câmara

O presidente da Câmara Christian Martins fez a resolução e reduz em 25% os gastos da casa de leis

O Presidente do Legislativo de Porto União, Christian Martins (MDB), editou a resolução 239/2018 que reduz em 25% os gastos na Câmara de Vereadores em 2018, com relação aos gastos de 2017. A expectativa é uma economia de mais de 32 mil reais em 2018 com essa resolução, somente com o custeio de diárias e combustível.

Além disso, Martins revisou alguns contratos de prestação de serviços existentes e através de pregão eletrônico conseguiu em apenas três contratos, uma economia de mais de 12 mil reais.

“Estamos focando no zelo do dinheiro público. Tudo o que for economizado queremos que seja revertido em obras no município, dentro de um acordo que temos com o executivo municipal. Iremos este ano fazer um grande esforço, prevendo economia em todos os atos administrativos do legislativo, desde a conta de luz, internet, até os contratos vigentes.”, destacou o Presidente do Legislativo, que está revisando os contratos um por um pessoalmente.

O anúncio dessas mudanças orçamentárias foi feito durante a primeira Sessão Ordinária da Câmara, realizada na terça-feira, 06, e que teve o retorno da transmissão realizada ao vivo pela internet.