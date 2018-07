Presidente do Legislativo recebe comandantes dos Corpos de Bombeiros

Os comandantes dos Bombeiros de Porto União, Tenente Marcos Colla e de União da Vitória, Tenente Marcelo Aleixo Cordeiro estiveram visitando o Presidente do Legislativo de Porto União, Christian Martins, para divulgar a terceira edição do Fire Fest Integração que será realizada neste final de semana. O evento inicia sábado, 07, a partir das 12horas com a abertura oficial do evento e no domingo a partir das 9h30. As competições acontecem no sábado, às 18h30 com a corrida do fogo para os adultos e em seguida às 18h40 a corrida com cães. No domingo a partir das 9h30 abertura e às 10h a corrida do fogo para as crianças. Em seguida, às 15h30 será realizadoo passeio ciclístico e às 16h30 a “cãominhada”. Durante o evento haverá apresentações artísticas, brinquedos para as crianças, exposições das instituições participantes (segurança, serviços e de ensino), haverá também uma praça de alimentação. O evento será finalizado às 20h.

“Vamos prestigiar mais esse evento realizado com muita competência pelos dois bombeiros e que além de destacar a importância desta instituição, ainda traz o incentivo ao esporte”, destacou o Presidente do Legislativo. O evento é organizado pelo corpo de bombeiros de Porto União e União da Vitória com o apoio das prefeituras das duas cidades.