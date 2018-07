Presidente do Legislativo recebe solicitação de apoio

O Vereador e presidente do legislativo, Christian Martins, esteve na casa do médium Adelino Fediuk, às margens da SC-135, na tarde de sexta-feira, 13, onde conheceu a estrutura de atendimento fraterno e espiritual e recebeu algumas reivindicações.

Com o atendimento de 50 pessoas de nossas cidades, diariamente, em sua casa e de diversas partes do Brasil e até de outros países, Adelino solicitou ao vereador auxílio para a colocação de um telefone público, mais conhecido como “orelhão” próximo ao local para as pessoas que esperam atendimento.

Outro pedido foi alguma medida para evitar acidentes, como a inserção de um redutor de velocidade próximo à entrada do local.

O Presidente do legislativo se prontificou em auxiliar nos pedidos e também irá ajudar na aquisição de cadeiras de roda e de banho que são usadas pelas pessoas que por ali passam. “Recebi esses pedidos e vou ajudar. Muitas pessoas de nossas cidades vêm até aqui em busca de ajuda e devemos respeitar a sua fé. Para ajudar de alguma forma no bem-estar dos nossos munícipes, com certeza farei o meu máximo”, destacou Martins.

Todo o atendimento feito por Adelino é gratuito e para dar mais conforto as pessoas que buscam auxílio, um dormitório está sendo construído com doações. Acompanhou a visita à assessora jurídica da câmara de vereadores, Dra. Alexandra Sudoski Flenick.