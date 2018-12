Presidente do Legislativo se reúne com Secretário de Segurança de SC

O presidente do Legislativo de Porto União, vereador Christian Martins, esteve reunido na tarde desta quarta-feira, 12, com o Secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, Alceu de Oliveira Pinto Junior, e com o Deputado Estadual Carlos Chiodini, para discutir melhorias para o Instituto Geral de Perícias (IGP) em Porto União.

“A estrutura do IGP é deficitária. Precisamos de ajuda, não temos peritos no município. O perito vem da região do meio oeste atender as ocorrências. Temos que priorizar a segurança e o Governo Estadual tem de dar uma atenção maior nesse setor, num momento que precisa de agilidade. Reconhecemos o trabalho do Delegado Regional, Dr. Nilson Luis de Oliveira Cezar, que faz um trabalho excelente de combate ao crime e de prevenção. A Polícia Civil de Porto União tem um trabalho de uma equipe muito séria e comprometida, mas que precisa de apoio técnico e logístico também. E é isso que estamos tentando fazer, unindo as forças para melhorar a nossa cidade”, descreve o vereador.

A estrutura do IGP em Porto União está em péssimas condições, com uma estrutura praticamente abandonada pelo Estado. A falta de peritos é um dos problemas enfrentado. “É um constrangimento quando a população precisa do serviço. Precisa esperar o perito vir até a cidade e quando acontece um crime ou acidente, a família fica na espera de liberação do corpo do familiar, sem falar os outros problemas”, completa.

O Secretário se comprometeu em auxiliar as demandas do município e o Deputado Chiodini irá auxiliar na cobrança dessas necessidades.