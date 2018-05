Prestando contas do mandato, Hussein Bakri cumpre agenda em Paula Freitas 

Com o objetivo de mostrar à população todo o trabalho feito na Assembleia Legislativa e ações no município, o deputado estadual, Hussein Bakri, esteve na noite de quinta-feira (10), em Paula Freitas, prestando contas dos recursos já destinados e projetos em andamento, que somam mais de R$ 7 milhões de reais.

“Estou cumprindo meu dever como homem público: prestar contas à população do que fiz durante estes quase 4 anos. Fico feliz em estar aqui em Paula Freitas hoje e ter tanta coisa para falar”, afirmou Hussein Bakri. “Estamos na expectativa do início das obras de revitalização da praça Amadeo Oliveti, e das obras de reformas das escolas Marina Mares de Souza e João de Lara”, disse Hussein, que viabilizou as emendas para estas obras, além de máquinas, veículos e uma mini arena esportiva que já está concluída.

Diversas lideranças, vereadores e membros da administração municipal se fizeram presentes, assim como o prefeito de Paula Freitas, Valdemar Capeletti, que destacou o trabalho: “Temos dois grandes representantes pela nossa região, o deputado Hussein e o Rossoni, que sempre olham por nossa cidade” afirmou.

“Tudo que foi apresentado aqui foi um trabalho em conjunto com o ex-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, que também tem um carinho enorme por nossa região, e do então governador Beto Richa. Nosso trabalho foi e está sendo em busca de soluções para as demandas da população”, finalizou Hussein Bakri.