Primeiro voo Curitiba-União da Vitória na volta do Voe Paraná

Deputado Hussein Bakri destaca retomada econômica e salto no desenvolvimento regional com a volta do Voe Paraná, paralisado em virtude da pandemia, foi retomado na terça-feira, 25, o maior programa de aviação regional do Brasil.

O Líder do Governo, deputado, Hussein Bakri, e o prefeito, Bachir Abbas, estiveram no primeiro voo de Curitiba a União da Vitória, que desembarcou no início da tarde no Aeroporto Municipal José Cleto.

Iniciado em outubro de 2019, o Voe Paraná precisou ser interrompido devido às restrições impostas pelo coronavírus, no momento em que União da Vitória era líder de venda de passagens entre os vários destinos no interior do Estado.

A volta do programa vai ser fundamental para o planejamento de retomada econômica no pós-pandemia, com a atração e ampliação de negócios e a geração de emprego e renda.

“Nos anos 1950, três empresas faziam voos em União da Vitória. Mas em 1960, infelizmente isso acabou. Quando o cidadão vê na tela do aeroporto o nome da sua cidade, há um ganho imensurável de projeção e auto-estima. E, claro, haverá um salto enorme no desenvolvimento regional”, destacou Hussein Bakri.

Serão três voos semanais de ida e volta, às terças, quintas e domingos, com custo aproximado da passagem de R$ 170 de União para Curitiba e de R$ 250 da Capital para União. Cada trajeto dura cerca de uma hora e será operado com o Cessna Gran Caravan, com capacidade para nove passageiros.

No retorno do Voe Paraná, a Azul também vai operar voos regionais para mais nove cidades: Cianorte, Telêmaco Borba, Arapongas, Campo Mourão, Apucarana, Guaíra, Francisco Beltrão, Cornélio Procópio e Umuarama.