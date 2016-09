Principal evento brasileiro de hambúrguer começa nesta sexta-feira

A sétima edição do CWBurguer Fest será realizada em 44 empreendimentos na cidade de Curitiba, oferecendo quase 100 opções do preparo

Entre os dias 16 de setembro e 02 de outubro, os amantes da gastronomia poderão aproveitar todos os sabores e encantos da 7ª edição do CWBurguer Fest, na cidade de Curitiba (PR). O evento, que se consolidou como a principal celebração do hambúrguer no Brasil, contará com a participação de dezenas de hamburguerias, lanchonetes e bistrôs. As casas oferecem em seus endereços fixos uma opção exclusiva do preparo, que será vendido pelo valor único de R$ 27,90.

Para conquistar o público, os 44 empreendimentos participantes, totalizando 59 endereços, desenvolveram receitas inéditas que darão um charme especial a um dos preparos mais tradicionais e consumidos do mundo. Em sua 7ª edição, o CWBurguer Fest vai oferecer quase 100 opções do preparo, entre eles sanduíches tradicionais, com carnes especiais, veganos e vegetarianos.

Entre as atrações desta edição, além das clássicas preparações de carne bovina destacam-se os hambúrgueres suínos, de carne seca, frango, camarão, salmão, cordeiro e javali, além de hambúrgueres de berinjela, milho verde, abóbora e lentilha como opções vegetarianas. Outro destaque é a participação da Way Beer, a cervejaria oficial do festival, que vai promover uma ação exclusiva durante o evento: a cada três rótulos Way consumidos em estabelecimentos participantes, harmonizados pelos chefs das casas, o quarto é gratuito.

“O CWBurguer Fest se consolidou como um dos principais eventos gastronômicos do Brasil, movimentando a gastronomia e a economia curitibana. Pessoas de todas as faixas de idade e social encontraram no festival uma ótima oportunidade para reunir os amigos e saborear os surpreendentes hambúrgueres da cidade, preparados com muita criatividade e talento pelos profissionais das nossas cozinhas”, detalha Philip Khouri, organizador do evento.

Empreendimentos participantes: 277 Hamburgueria Paranaense, 618 Gastronomia, A Casa do Ferreiro, Asgard Cervejaria, Babilônia Gastronomia Mueller, BahirShavarma e Hamburgueria, Banoffi Bistrô e Confeitaria, Beto Batata Barigui,Built Burguer, Bulls Sanduicheria Bar, Casa da Mãe Joana, Cedro, Celeiro Hamburgueria, Charles Burguer, Cidadão do Mundo,Cores da Frida, Drive-in Burguer, Du Chef Hamburgueria, Fábrica Gourmet,Fábrica Gourmet, Fita Crepe, Funiculí, Garage Hamburgueria,General Chop’N’Beer, Gold Skull,Gorde&Magro,GourmeteriaKeneddy, Hambúrguer Sub (Água Verde e Ahú), Hamburgueria Central, Hard Rock Café,Helmet Pub, Insensatos Hamburguerias (Bacacheri, Boa Vista e Jardim Social),Kharina Casual Food (Água Verde, Batel, Cabral e Jardim Botânico),Koda Pub &Kitchen,Leopoldo, Limoeiro Casa de Comidas,Madero SteakHouse (Batel, Cabral, Champagnat, Comendador, Jardim Social, Pátio Batel, Relógio das Flores, São José, Shopping Estação e Shopping Palladium), Madero Sports Bar,MatteoSpecial Burguers,Mezanino das Artes,O Tradicional Ambulante, Sam’s Burguer e Chicken, Picnic American Burguer e Sunrise Sushi Bar. Para mais informações, acesse a página oficial do evento no Facebook (www.facebook.com/CwBurguerFest) ou o site www.cwburguerfest.com.br.