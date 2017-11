Problema da Previdência é causado pelos marajás, defende Rossoni

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni defendeu neste domingo (13), durante transmissão ao vivo pelo Facebook, que a reforma da Previdência em discussão no Congresso Nacional deve começar pelos altos salários e não pelos menores.

Para ele, o projeto de reforma enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Michel Temer não atinge as classes mais bem remuneradas. “É preciso começar de cima pra baixo: deputados, juízes, senadores, promotores e militares. Temos que fazer uma escala onde os altos salários paguem mais para cobrir o rombo”, explicou.

Rossoni, que é deputado federal licenciado, defendeu que o déficit da Previdência é um problema sério e que precisa ser enfrentado. Mas que todos os níveis salariais precisam estar no pacote do governo federal.

“Se quiserem contar com o meu voto quando eu estiver em Brasília, a partir de abril, podem contar. Desde que a reforma comece pelos maiores e não pelos menores. Porque o problema da Previdência não é causado pelas aposentadorias de pequenos salários, mas sim dos salários dos marajás”, disse.

Fotos: Assessoria