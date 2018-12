Processos em Bituruna já tem volume de Vara Judicial

Em reunião no dia 28 de novembro, foi entregue ao Prefeito de Bituruna, Claudinei de Paula Castilho, pelo Juiz de Direito, Carlos Eduardo Mattioli Kockanny, o relatório de atividades realizadas no Posto Avançado no ano de 2018, o qual funciona em regime de parceria com o Tribunal de Justiça.

O Posto Avançado fica localizado no bairro São Vicente, na região central de Bituruna, e atende processos das áreas de Infância e Juventude, Família, CEJUSC (Centro de Soluções de Conflitos e Cidadania) pré processual, mediação e setor de Psicologia, Juizados Especiais Cível, além de atendimentos de balcão das Varas Criminais da Comarca.

Somente na área da família o Posto Avançado possui atualmente 419 processos ativos, tendo sido resolvidos ao longo do ano 371 casos, com a realização de 243 audiências, até o mês de novembro. Na área da Psicologia do CEJUSC foram atendidas 173 pessoas, de forma individualizada e acolhedora durante o ano.

Com grande comodidade para os moradores de Bituruna, que não mais precisam se deslocar até União da Vitória para atendimentos e audiências, além, da existência do Programa Advogado da Família, que promove a triagem socioeconômica e encaminhamento para advogado dativo de forma gratuita nos casos de baixa renda, o volume processual do Posto Avançado já equivale ao de uma Vara Judicial, e deve ser motivo de comemoração segundo o Juiz Carlos Mattioli, “pois está se promovendo o amplo, respeitoso e facilitado acesso da Justiça às pessoas que mais precisam”.

Endereço do Posto Avançado de Bituruna: Avenida Palmas, 854, bairro São Vicente, Bituruna/PR.Telefone: (42) 3553-2144.

Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h, e das 13h às 17h. Fontes: CEJUSC/ Equipe do Posto Avançado de Bituruna. Fotos: Prefeitura Municipal de Bituruna