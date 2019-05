Procon lembra: esta é a última semana para aproveitar mutirão online de renegociações de dívidas

O Procon-PR mantém até 31 de maio, mutirão online de renegociação de dívidas.

Apesar da ação ser exclusivamente pela internet, por meio da plataforma de solução de conflitos consumidor.gov.br, o Procon de União da Vitória está à disposição para auxiliar quem tem dúvidas e, principalmente, quem não tem acesso a internet.

O Procon é um órgão vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho que em União da Vitória está localizado no prédio da antiga prefeitura municipal, na Praça Coronel Amazonas (S/N).

De acordo com a diretora Michele Oaniéski, a iniciativa facilita a vida do consumidor, uma vez que não precisa se deslocar para negociar suas pendências financeiras.

Para participar do mutirão basta fazer o registro na plataforma consumidor.gov.br, relatar o problema, informando que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos.

Após finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.

“No momento do preenchimento do registro, o consumidor deve informar corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes”, destacou Michele.

Terminado o prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem o prazo de 20 dias para avaliar o retorno dado.