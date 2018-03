PROERD Porto União

Em 16 de março de 2018, o PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência), em Santa Catarina completa 20 anos de história, e até o final de 2017, foram contabilizados 1.342.033 catarinenses orientados para dizer não às drogas e à violência por estarem aptos a tomar decisões saudáveis, seguras e responsáveis.

O programa num esforço cooperativo entre Polícia Militar, a Escola e a Família destina-se a ensinar as crianças e adolescentes em idade escolar, a serem capazes de fazer boas escolhas de forma segura e responsável, e manterem-se livres das drogas e da violência.

Para isso o PROERD é realizado em 10 lições, e esta semana foi dado início ao PROERD no Município de Porto União, sendo que foi dividido em duas etapas para que todas as escolas sejam atendidas e com isso a Polícia Militar consiga aplicar o curso 100%%, nas turmas do 5º Ano do Ensino Fundamental 1.

Tiveram início também as palestras nas escolas, REDE DE SEGURANÇA ESCOLAR. Com o objetivo de ensinar aos alunos a Convivência Social, Bullying, Leis de Trânsito entre outros assuntos.

Educando para o futuro, e cumprindo a missão de servir e proteger a sociedade trabalhando com prevenção de danos, com amor pelo trabalho e foco nos objetivos é a missão do PROERD da Polícia Militar de Santa Catarina.