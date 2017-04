Professor da UNIUV participa de doutorado sanduíche na Califórnia

Wanilton Dudek ficará por três meses estudando na University of Southern California

O professor do Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV), Wanilton Dudek, está atualmente em Los Angeles, participando de aulas na University of Southern California (USC). A oportunidade surgiu por conta do doutorado que faz na Universidade de Passo Fundo (UPF). A instituição possui uma cota vinda da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para enviar alunos para a realização de um doutorado sanduíche no exterior.

Segundo Dudek, o tema de sua tese é uma continuação de seus estudos durante o mestrado. O título da tese é Freies Deutschland: os alemães antinazistas no Brasil. “De forma geral, estudo a questão do nazismo e suas implicações fora da Alemanha. No doutorado, estou pesquisando os grupos de alemães que tiveram que se exilar na América em decorrência de perseguição política e ideológica por parte do Partido Nazista. Eram intelectuais, políticos, em sua maioria escritores, que durante o exílio se engajaram politicamente em movimentos antinazistas, com a finalidade de mostrar ao mundo que o Partido Nazista não representava a Alemanha como um todo”, comenta.

A escolha de realizar uma parte do doutorado em Los Angeles aconteceu por conta de análises de documentos em arquivos brasileiros, que mostraram que a Califórnia foi um dos destinos mais procurados pelos exilados. “Figuras como o Nobel de literatura Thomas Mann, Theodor Adorno, Heinrich Mann, entre outros, viveram e atuaram na luta antinazista em Los Angeles. Dessa forma, o movimento dos alemães antinazistas no Brasil mantinha contato e buscava se inspirar nesses intelectuais. O objetivo é compreender como se dava esse trânsito de ideias entre os exilados na América do Sul e nos Estados Unidos. Na USC há um laboratório de pesquisas dedicado aos estudos sobre os exilados Alemães, o Exiled German-speaking intellectuals in Southern California. Muitos desses exilados deram aulas nas universidades da Califórnia, inclusive na USC. A busca desses escritores pela Califórnia se deu principalmente por se tratar de um espaço considerado livre para as ideias políticas”, explica Dudek.

Quanto a estadia em um país diferente, Dudek comenta que foi bem recebido, e que o lugar é, de acordo com suas palavras, fantástico. O professor ficará no exterior por três meses, e sua expectativa é de voltar ao Brasil para concluir seu mestrado e aplicar seu aprendizado na UNIUV. “O que impressiona é a quantidade de estrangeiros que estudam aqui. É tudo muito organizado, preservado, a arquitetura se mantém intacta, e cada prédio novo que se constrói mantém o mesmo estilo dos mais antigos. Ter a oportunidade de fazer um estudo fora do país, principalmente em grandes centros de pesquisa, é ter contato com algo que deu muito certo, e manter a esperança de que em qualquer lugar pode funcionar também. A maior dificuldade é ficar longe da minha família, mas isso é temporário, e mantenho contato com eles todo dia com o auxílio da tecnologia. Mas entendo que isso faz parte e é extremamente importante para a nossa experiência como professores”, aponta.