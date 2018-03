Professor de Agronomia da Uniguaçu tem artigo publicado na revista Acta Agronómica da Colômbia

O artigo teve como objetivo avaliar o efeito do controle químico da ferrugem asiática da soja com o uso de diferentes pontas e bicos de pulverização

O engenheiro agrônomo e professor do curso de Agronomia da Uniguaçu, Dr. Anderson Luiz Durante Danelli, teve um artigo publicado no periódico Acta Agronómica, editada pela Universidad Nacional de Colômbia. A revista é de acesso livre e está em circulação desde 1951, com publicações de periodicidade trimestral nas áreas de Agroecologia, Agroindústria e Ciência dos Alimentos, Ciências do Solo, Ciência Animal, Melhoramento Genético Vegetal e Recursos Fitogenéticos, Genômica, Genética e Biotecnologia e Sanidade Vegetal e Proteção das Culturas.

O artigo publicado é fruto do trabalho em pesquisa desenvolvido no campo experimental da Uniguaçu, onde o professor Anderson concluiu o mestrado e doutorado em Fitopatologia, juntamente com outros professores pesquisadores, da National Secretariat for Higher Education, Science, Technology and Innovation (SENESCYT), Ecuador, da Faculty of Agronomy Engineer, Technical University of Manabí (Campus Experimental La Teodomira, Manabí), Ecuador, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guayaquil, Ecuador e Universidade de Passo Fundo.

Publicação intitulada “Droplet spectrum and fungicide efficiency in the control of Asian soybean rust (Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd.)”, teve como objetivo avaliar o efeito do controle químico da ferrugem asiática da soja com o uso de diferentes pontas e bicos de pulverização. A equipe avaliou o efeito de diferentes ingredientes ativos de fungicidas comerciais (epoxiconazol + piraclostrobina, ciproconazol + azoxistrobina e tebuconazol), pulverizados em trifólios de soja com pulverizador pressurizado com gás CO 2 e bico rotativo. A intensidade da doença foi avaliada através do número de lesões e urédias.cm2. Os resultados alcançados pela pesquisa demonstraram que o controle da ferrugem asiática da soja é dependente das interações entre fungicidas, pontas e bicos utilizados nas pulverizações.

“Em 2002, a ferrugem da soja chegou ao Brasil e é a principal doença dessa cultura, há muitas moléculas químicas disponíveis no mercado para o seu controle que, ano após ano, safra após safra, vem perdendo a eficiência devido a alterações na sensibilidade do fungo. O uso inadequado dos produtos químicos, seja na dose ou no momento da aplicação são os principais fatores que contribuem para esta ineficiência”, comenta o professor Anderson. A ferrugem na soja pode ocasionar danos de até 90%, devido a desfolha que causa na planta atacada. O controle da doença pode ser realizado através do uso de cultivares precoces no início da época de semeadura, cultivares com resistência parcial a doença, vazio sanitário, eliminação de plantas voluntárias e controle químico com a adição de produtos protetores nas pulverizações. A eficiência do controle químico está diretamente relacionada com a escolha das pontas de pulverização o que ficou comprovado com os resultados encontrados na pesquisa publicada no periódico.

“Encontrar informações sobre tecnologia de aplicação e cobertura do fungicida na planta é importante, pois os fungicidas, mesmo os caracterizados como sistêmicos, não se movimentam com relevância internamente à planta”, complementa Anderson. Segundo ele o que deve ser feito agora, é melhorar a deposição do fungicida sobre a planta para controlar a dispersão do fungo.

Foto 1 legenda: Caixas do tipo gerbox contendo trifólios de soja inoculados com o fungo

Foto 2 legenda: Folha doente