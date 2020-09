Professores entregam novas atividades aos alunos de União da Vitória

Na semana passada as escolas municipais e Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) de União da Vitória realizaram, novamente, entrega de atividades para os responsáveis pelos alunos da rede municipal.

Dando continuidade ao trabalho pedagógico proposto para o período de suspensão das aulas presenciais no município de União da Vitória, na quinta-feira,3, foi feita mais uma entrega de atividades impressas e materiais pedagógicos para os alunos da rede municipal.

“Essas atividades foram preparadas com muito carinho pelos professores municipais para seus alunos pensando na continuidade das suas aprendizagens, por isto é muito importante que as famílias e responsáveis pelos alunos estejam atentos ao cronograma de horário da escola ou Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) que seu filho frequenta”, explica o secretário de Educação Ricardo Brugnago.

Essas atividades estão sendo entregues, quinzenalmente, para as famílias ou responsáveis pelos alunos, os quais no dia da entrega trazem as atividades já realizadas para devolutiva e levam as próximas. Sendo esta uma das estratégias pedagógicas da rede municipal para o período de pandemia. Ressalta-se que esse trabalho é complementado pelas orientações das escolas e Cmeis conforme combinado com as famílias. Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória