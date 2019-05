Professores poderão repor dia de paralisação do 29 de abril, sem desconto no salário, anunciou Hussein Bakri

Na primeira reunião da Comissão Permanente de Negociação com os servidores, o deputado Hussein Bakri (PSD) deu uma boa notícia aos professores das escolas estaduais. Em consenso com o Governador Ratinho Junior (PSD) e o Chefe da Casa Civil, Guto Silva (PSD), não haverá desconto no salário de quem aderiu à paralisação do dia 29 de abril. A ausência poderá ser reposta numa outra data ainda a ser definida.

“Essa é mais uma demonstração do respeito que o Governador tem com os servidores. Serão quatro anos de uma relação de muito diálogo, para que os serviços públicos que todos prestamos aos paranaenses sejam os melhores do país”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante da Casa na Comissão de Negociação.

O objetivo do grupo é tratar das diversas pautas envolvendo os servidores, entre elas a data-base do funcionalismo prevista anualmente para o dia 1º de maio. Também serão debatidos temas pontuais de cada categoria, conforme as especificidades de cada função. A próxima reunião deve ocorrer na semana que vem.