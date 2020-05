Programa Cartão Comida Boa vai beneficiar quase 19 mil famílias carentes da região da AMSULPAR

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado Hussein Bakri (PSD), destacou que quase 19 mil famílias da região da AMSULPAR serão beneficiadas pelo Cartão Comida Boa. O programa do Governo do Estado vai distribuir a partir desta semana vales de R$ 50 a famílias carentes para a compra de alimentos em mercados credenciados junto à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab). O auxílio emergencial terá duração de três meses, com possibilidade de prorrogação caso a pandemia do coronavírus se estenda por mais tempo. No total, a estimativa é distribuir um milhão de cestas de alimentos pelo Paraná.

“Em momentos como o de hoje, o poder público deve estar ainda mais próximo da população e agir com eficácia para minimizar os efeitos da pandemia, principalmente, sobre os mais carentes. Por isso, foi criado o programa Cartão Comida Boa em complementação a uma série de outros benefícios do Governo do Estado e também do Governo Federal. É fundamental que o poder público esteja ao lado de quem mais precisa agora”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) na Assembleia Legislativa.

Nesta semana, o Governo está repassando os cartões às prefeituras para posterior distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social. Na região da AMSULPAR, esse procedimento é feito por Carlos Rasera, Chefe da Regional da Seab, e por André Aleixo, Chefe da Regional da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf). Ambos estão visitando cada uma das 9 cidades para entregar os cartões aos prefeitos e coletar as assinaturas dos termos de adesão ao programa estadual.

Cada cartão contém um QR Code de segurança, que permite realizar compras de produtos da cesta básica em mais de 2 mil mercados. Nos municípios da AMSULPAR, 18.767 famílias terão acesso ao benefício (veja dados abaixo).

Para ter direito ao cartão, é preciso ser maior de 18 anos (à exceção de mães adolescentes), renda familiar mensal per capita não superior a meio salário mínimo e renda familiar que não passe de três salários mínimos. O programa limita a dois membros da mesma família o recebimento do vale e não estão incluídos no cálculo da renda familiar os rendimentos do programa Bolsa Família.

Pelo portal www.cartaocomidaboa.pr.gov.br ou pelo telefone 0800-200-4150, os interessados poderão obter informações sobre o auxílio, inclusive os locais de retirada dos vales e os estabelecimentos comerciais credenciados.

MUNICÍPIO – FAMÍLIAS BENEFICIADAS

Antônio Olinto – 1.166

Bituruna – 2.552

Cruz Machado – 2.213

General Carneiro – 2.203

Paula Freitas – 563

Paulo Frontin – 474

Porto Vitória – 466

São Mateus do Sul – 3.982

União da Vitória – 5.148

TOTAL – 18.767