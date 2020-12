Programa de concretagem continua em Porto União

Nas últimas semanas algumas ruas íngremes de Porto União ganharam obras para facilitar o acesso dos moradores. Foram as ruas Eugênio Mazeika, parte que faltava da Guinter Siebeneicher e parte da Reinaldo dos Anjos no Bairro Vice King.

Desde o início da atual gestão várias ruas tiveram as partes mais íngremes concretadas como a Alameda, Estachio Andrucho, Estefano Holovatti, Ildefonso de Paula Bueno e Isael Pastuch no bairro São Pedro. No bairro Cidade Nova foi concretada a Rua Humberto Zarantoniello. No Vice King as subidas das ruas João Maia, José Testi, Bernardino Alves Pereira e Francisco Peluski. No Loteamento Olinger foram as Ruas Dr. João Maria Olinger e Octaviano Loss. No Loteamento Iarima foi concretada a Rua João Serafim Caus. Em Santa Cruz do Timbó também foi concretada a subida da Rua Getúlio Vargas.